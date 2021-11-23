اتفرج – تحرك قضائي ضد نجيب ساويرس وما السبب..

شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك قضائي ضد نجيب ساويرس وما السبب.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن محامي مصري، بلاغ للنائب العام في مصر، ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس، بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين واللوائح في مصر، على خلفية انتقاد ورفض قرار نقابة الموسيقيين بوقف 19 من مؤدي المهرجانات.

واعتبر المحامي أيمن محفوظ في بلاغه، أن ما يقوم به نجيب ساويرس جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، وأضاف محفوظ أن الفنان يؤدي رسالة للجمهور والمجتمع، ولا يجب أن يظهر هذا الفنان بشكل ومظهر غير لائق.

وتصاعدت حدة الأزمة بين مطربي المهرجانات في مصر ونقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر بعد قرارات الأخير بمنع 20 مؤديا منهم من الغناء، بالإضافة إلى سحب الترخيص السنوي من حسن شاكوش على خلفية إساءته لفئة “الطبالين” وخلافه مع زميله رضا البحراوي في حفلهما بالساحل الشمالي قبل أشهر عدة.

وأثارت قرارات هاني شاكر، جدلا في الآراء بين الجمهور ما بين مؤيد ومعارض، إلا أن الأزمة تفاقمت، بعد اصطدام رجل الأعمال نجيب ساويرس بنقيب المهن الموسيقية في مداخلة هاتفية على الهواء، وتأكيده أن ما فعله شاكر بحق مطربي المهرجانات “لا يليق” .

قال : “الله لا يسامح في قطع الأرزاق”، وهو ما دفع شاكر للهجوم عليه بعد تهكم ساويرس منه بقوله: “أنا مش بسمعه أصلا”، وهو ما دفع النقيب للرد عليه: “ميشرفنيش إنك تسمعني”.

كما شن عدد من نجوم الفن في مصر هجوما على رجل الأعمال نجيب ساويرس بسبب تصريحاته ضد نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بعد منع مطربي المهرجانات من الغناء.

ونشر الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية تدوينة على “فيسبوك” دفاعا عن الفنان هاني شاكر بعد الهجوم الأخير الذي تعرض إليه، على خلفية قراره الأخير بمنع عدد من مطربي أغاني المهرجانات من الغناء.

وقال حلمي عبد الباقي “باسمي وباسم كل أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، بل وكل أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، نؤيد جميعا خطوات أمير الغناء العربي، الفنان الكبير هاني شاكر، للتصدي للفساد الفني الذي ساد وترعرع خلال الزمن، تعرض الفنان هاني شاكر، لهجمة سرية ممن لا يفقهون ولا يعلمون من هو هاني شاكر”.

وكان ساويرس قد انتقد في تغريدة عبر «تويتر» قرار «المهن الموسيقية»، بشأن وقف 19 من مطربي المهرجانات وقال: «أول مرة أري نقيب للمغنين فخور جدا بمنع الغناء، الجمهور هو من يقرر من يسمع وماذا يسمع، وليس النقيب.

كما رفض نجيب ساويرس، قرار نقابة الموسيقيين وعبر عن غضبه بتغريدة كتب فيها: “ربنا بس اللي يمنع حد من الغناء، بنحب الغناء الشعبي… قرار معيب أول مرة أشوف نقيب للمغنيين فخور جدا بمنع الغناء، الجمهور اللي يقرر يسمع مين ومبيسمعش مين.. مش النقيب!”.