شاهد .. بكل وقاحة؛؛ وبأجرأ إطلالة على الاطلاق: تسريب صورة صاخبة لحدود الادب لزوجة وبحركاتها اثارت غرائز الجمهور (اتفرج)

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/23 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

اصطادت عدسات المصورين الفنانة التركية الشابة أصليهان كارالار بطلة المسلسل الشهير قيامة عثمان أثناء قضائها إجازتها في سواحل بودروم التركية.

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وظهرت النجمة التركية في الصور بمايوه مثير من قطعتين مقلّم بالأبيض والأزرق وهي تستمع بالشمس في شواطئ بودروم فيما ظهرت في صور أخرى تقود دراجة مائية "جيت سكي" في البحر.

وأمس الأول أكدت وسائل إعلام تركية أن النجمة أصليهان كارالار لن تشارك في الموسم الثاني من المسلسل الشهير "قيامة عثمان".

وجسدت الممثلة الشابة “أصليهان كارالار” في المسلسل شخصية “مال خاتون”، زوجة غازي عثمان مؤسس الإمبراطورية العثمانية.



وكانت كارالار فازت مؤخرا بلقب "أفضل ممثلة صاعدة" في حفل توزيع جوائز القمة الذهبية عن دورها بمسلسل قيامة عثمان.

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