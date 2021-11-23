اتفرج – شريف منير يستاء من نشر ابنته اسماء صورها

شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يستاء من نشر ابنته اسماء صورها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الفنان شريف منير أنه لا يحب استعراض حياتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكنه يترك لابنته اسماء حرية الاختيار.

كما انتقد ملابس ابنته اسما شريف منير في الصور التي تنشرها لافتا إلى إنها تحذف بعض الصور من أجله، وقال إنه يقدم النصيحة فقط لأنه والدها، ولكنه يترك لها كامل الحرية.

وحول علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، أوضح أنها مرت بمرحلتين، ووصف الأولى منها بأنها كارثية بسبب تفاعله مع كافة التعليقات السلبية والرد عليها، لكن بعد لك قرر أن ينشر ما يريد ولا يلتفت للتعيقات أو يقرأها.

ومدح شريف منير استخدام ابنته اسما للسوشيال ميديا قائلاً: “بتعمله صح ومش بتغلط دائما شاغل بالها الاخلاق والتنمية البشرية وشكل الناس والمساواة”.

وحول الانتقادات التي يوجهها له بسبب ملابسها، قال شريف منير:”: في ساعات أتضايق من صور للبس معين ولما تلاقيني غضبان بتحذفها، وهي طبعا حرة لأنها كبيرة، ولكن موقعي كوالدها يحتم علي أن أقول ملاحظاتي”.

كما تحدثت أسماء عن كتابة تجربة زيجتيها قائلة: حبيت تكون مفيدة للناس.. وأعرف الناس إزاي علاقتي بطليقي إيجابية وجيدة ونحترم بعض.

يذكر أن أسما شريف منير نشرت مجموعة من الصور عبر صفحتها بموقع وتطبيق إنستقرام برفقة ابنتها.

وقالت: “بنتي حبيبتي، عدينا بحاجات كتير مع بعض ولسه هنعدي، اجمدي معايا وخلينا في ضهر بعض وأنا أوعدك أن ربنا كتب لنا إحنا اللي تنين عوض وحياة حلوة أوي بكرة تشوفي”.

وأضافت أسما: “مع إني بكتب الكلام ده وأنا في أسوأ حالاتي النفسية بس رغم كده عمري ما بيأس من رحمة ربنا وعندي يقين أن عوضه خير واللي جاي أحلى وأحن علينا”.