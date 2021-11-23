شاهد .. صورة نادرة للفنان كاظم السهر من طفولته.. لن تصدق كيف كان شكله.. اتفرج الصدمة(صورة)

انت الان تتابع خبر صورة نادرة للفنان كاظم السهر من طفولته.. لن تصدق كيف كان شكله.. اتفرج الصدمة(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خلال الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة من شباب وطفولة الفنان العراقي ​كاظم الساهر​.

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كاظم بدا في الصورة بسن صغير في بداياته الفنية كما ظهر في إحدى الصور برفقة شقيقه وهو تقريباً في عمر الـ12.

يشار إلى أن كاظم له ولدان، وسام من مواليد 1981، وعُمر من مواليد 1987 ، وحفيدتان سناء من مواليد 2011، وآية من مواليد 2014 من ابنه وسام، تزوج كاظم مرة واحدة فقط في حياته من ابنة عمه في نهاية السبعينات واستمر الزواج حتى سنة 1996 حين كان عمره 19 عاماً وانتهى الزواج بالطلاق ولم يتزوج بعدها.

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