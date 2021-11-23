شاهد .. مفاجأة غير متوقعة : منى زكي كانت خطيبة هذا الفنان المصري الشهير قبل أحمد حلمي .. فمن يكون؟

انت الان تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة : منى زكي كانت خطيبة هذا الفنان المصري الشهير قبل أحمد حلمي .. فمن يكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اعتادت الجماهير على سماع علاقات الحب والخطوبة بين الفنانين، فقد شهد الوسط الفنى على مدى عدة سنوات، عددًا كبيرًا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها يحرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر بهدوء.

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وكان من أبرز هؤلاء الفنانين، النجمة منى زكي الذي ترتبط بأسم زوجها الفنان أحمد حلمي، لكن ما لا يعرفه البعض من متابعيها أن الفنانة منى زكي كانت مخطوبة لزميلها الفنان (محمد الشقنقيري)، نجل المخرج الكبير (إبراهيم الشقنقيري)، وذلك فى بداية حياتهما الفنية عام 1993، إلا أنه تم فسخ الخطوبة لأسباب لم يعلن عنها فى حينها، فيما خرج كل طرف ليؤكد أنهما سيظلان أصدقاء، وأن أسباب فسخ الخطوبة من الأمور الشخصية، التى لا يجوز الحديث عنها.وخرجت منى بعد ذلك فى أحاديث صحافية لتؤكد أنها كانت فى عمر الـ16 عامًا، عندما تمت خطبتها للشقنقيري، وهو عمر لا يسمح بالاختيار والتفكير السليم، لأن الفتاة فى هذه السن لا تعى مثل هذه الأمور وأن “الزواج قسمة ونصيب”،عدها تزوّجت منى زكي من الممثل الكوميدى أحمد حلمي عام 2002، فيما تزوج الشقنقيري فتاة من خارج الوسط الفنى.

وتعود الفنانة منى زكي قربياً إلى السينما بعد غياب 3 سنوات من خلال (فيلم الصندوق الأسود)، ويشاركها بطولته محمد فراج، وشريف سلامة، وأسماء جلال، ومصطفى خاطر، وأخرون من النجوم، تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل، تدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها.

وتدور أحداث “فيلم الصندوق الأسود” حول تورط منى زكي خلال الأحداث حينما تتعرض للخطف من قبل (هجام) ويجسده الفنان محمد فراج و(سارق)، ويجسده الفنان مصطفى خاطر، وتتعرض منى بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذى يعد اللغز الرئيسى في الفيلم.93584687