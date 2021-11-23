شاهد .. رشدي اباظة.. والدة صديقي جميلة والهتني وغلطت معاها، .. عندما خان الدنجوان صديقة أحمد رمزي!

انت الان تتابع خبر رشدي اباظة.. والدة صديقي جميلة والهتني وغلطت معاها، .. عندما خان الدنجوان صديقة أحمد رمزي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رغم مرور سنوات، لازالت قصص رشدي أباظة والنساء من القصص الممتعة التي نفضل الإنصات إليها في شغف، ونُصدم في كل مرة نعلم فيها عدد النزوات النسائية التي خاضها، وتلك القصص المثيرة التي وقع فيها منذ أن كان مراهقًا، فلم يصبر حتى يصبح رجلًا ناضجَا ليقع بالحب.

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لم يسعنا أن نتأكد من صحة قصص جميع النساء في حياة رشدي أباظة، على الرغم من أن أغلبها جاءت على لسان دنجوان السينما المصرية في لقاءات صحفية مختلفة.

فكانت حياته مليئة بالقصص الغريبة، فلم تكن مجرد قصص حب جميلة وهادئة وإن تعددت، لكن كان هناك تفاصيل تدفعك للذهول من تلك القصص الغريبة، والتي جمعت ما بين نساء وقع في حبهن، وأخريات لاحقوه لفرط وسامته، وصولَا إلى تلك المرأة التي حاولت قتله حرقًا.

كشف رشدي أباظة في تصريحات صحفية لمجلة “الشبكة”، عن أول علاقة حميمة له، والتي كانت مع والدة صديقه المقرب.

قد تبدو القصة مثيرة للاشمئزاز، لكنها جاءت حقًا على لسانه كما هو متداول في حوار لمجلة “الشبكة”.

وقال رشدي إنه كان يذهب للدراسة مع صديقة، وكان حينها صغيرًا وحملًا بريئًا لم يلتفت بعد للنساء.

ويقول: كانت والدته صغيرة لم تصل للثلاثين بعد، وكانت جميلة، وجاءت في إحدى الليالي وطالبت نجلها بالذهاب لشراء الطعام.

وتابع: فظننت أنني سأذهب معه، لكنها أصرت على بقائي، وقالت لي ليس لدينا ضيف يخرج لشراء شيء.

وأضاف: فلم يأتي في ذهني ما يدور في رأسها، لكن مجرد أن رحل نجلها، قامت بخلع ملابسها كاملة أمامي، وكنت أشعر بأنني أبلهًا ولم أستطع النظر إليها.

وألمح إلى أنها تولت الأمر بالكامل، وقامت بكل شيء؛ حيث وصف مادار بينهما بأنه اغتصاب؛ حيث أكد أنها اغتصبته في هذه الليلة فكان فرق العمر بينهما كبيرًا.

ولفت إلى أنه شعر لأول مرة بشعور غريب، موضحَا أنه استمر في هذا الأمر لفترة، وكانت كل مرة تجعل صديقه يذهب لشراء الأكل لهما، حتى شعر أنه وقع في فخ خيانة صديقه.73113787