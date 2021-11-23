شاهد .. هل تذكرون جانسو في مسلسل ؛؛ أسميتها فريحة ؟..لن تصدقوا كيف أصبحت بعد سنوات على عرضه لن تصدق ان هذا الحسن موجود على الأرض. اتفرج .!!

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انت الان تتابع خبر هل تذكرون جانسو في مسلسل ؛؛ أسميتها فريحة ؟..لن تصدقوا كيف أصبحت بعد سنوات على عرضه لن تصدق ان هذا الحسن موجود على الأرض. اتفرج .!! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/24 الساعة 12:30 صباحاً | (مايا )
استطاع مسلسل أسميتها فريحة ان يحقق نجاحا كبيرا حين عرضه منذ سنوات، والذي قد خاض بطولته النجمين التركيين هازال كايا وشاتاي أولسوي، الى جانب عدد كبير من الممثلين ابرزهم الممثلة التركية سيديف شاهين التي قدّمت شخصية جانسو في المسلسل، وهي فتاة لديها عقد نفسية، تكون صديقة هازال فريحة في البداية، ومن ثم تصبح عدوتها وتحب شاتاي أمير.
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وقد ظهرت سيديف في المسلسل حينها بوجه منتفخ، و بعد مرور سنوات ننشر لكم صورة جديدة لها، ظهرت فيها أنحف وأجمل من قبل.
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