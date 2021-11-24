شاهد .. شكلها صدم الجميع. اتفرج أول ظهور لـ مي ابنة ،نور الشريف وبوسي، بعد خسارة وزنها.

انت الان تتابع خبر شكلها صدم الجميع. اتفرج أول ظهور لـ مي ابنة ،نور الشريف وبوسي، بعد خسارة وزنها. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية، صورة للفنانة مي نور الشريف، من أحدث ظهور برفقة والدتها الفنانة الكبيرة بوسي.

54220345

وفاجئت مي نور الشريف الجميع، بإطلالة مختلفة تمامًا، حيث ظهرت بجسم نحيف وشعر أحمر، أثار دهشة الجمهور.

وعلق الجمهور على الصورة المتداولة: “بقيتي كدا ازاي؟ خسيتي اوي، اتغيرتي خالص”.

وفي وقت سابق، علقت الفنانة مي نور الشريف على احتفال محرك البحث الشهير جوجل بذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل نور الشريف.

54220345