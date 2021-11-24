شاهد .. الجمهور في صدمة من اعترافات الفنانة علاء غانم.. أحب يقال عني ممثلة جريئة وتزوجت 3 مرات لهذا السبب!

انت الان تتابع خبر الجمهور في صدمة من اعترافات الفنانة علاء غانم.. أحب يقال عني ممثلة جريئة وتزوجت 3 مرات لهذا السبب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة علا غانم عن تأسيس عمل خاص لها بعيدًا عن الفن، موضحة أسباب مشاركتها في عدد كبير من الأفلام في فترة من مسيرتها ثم توقفها بعد ذلك.

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قالت علا إنها كانت تلجأ في فترة من الفترات للمشاركة في أعمال رغم أنها غير راضية عنها.

ولفتت إلى أن السبب في ذلك كان متطلبات بناتها، مضيفة: العامل المادى كان ضاغطا علىّ وكنت أحيانا أضطر للموافقة على أعمال لم أقتنع بها، لكن النهاردة مش محتاجة أعمل كده ومسئوليتي انتهت.

وفجرت مفاجأة حول موقفها من فيلم أحاسيس؛ حيث قالت إنها تشعر بالندم على هذا الفيلم.

وقالت : فيلم “أحاسيس” بيضايقني وما بحبش أشوفه، وكان من الممكن ان أقدم نفس الرساله بطريقة تانية، ولو رجع بيا الزمن مش هعمله.وعن عملها الخاص في أمريكا، كشفت أنها قامت بتأسيس شركة و “أوتيل” خاص للكلاب في كاليفورنيا.

وقالت : المكان مسؤول عن الاهتمام بالكلب وكل الحاجات اللي تخصه، بنصبغ شعر الكلب ونقصه، وبقيت عاملة قلق للأمريكان رغم أني فاتحة فرعين بس.

أضافت: إن شاء الله الفترة الجاية ناوية افتح فرعين كمان، بعد الانتشار الجيد للفروع الحالية.

من ناحية أخرى، كشفت أن دخولها لمجال التمثيل كان صدفة ، ولم تكن تخطط لذلك.

وقالت إنها كانت تمر من أمام المعهد العالى للفنون المسرحية وقالت لها خالتها إن هذا المكان بيمثلوا فيه.

وأضافت : “فدخلت حتى أعرف هل أنا أستطيع التمثيل أم لا.

كذلك قالت إنها لم تكن تتوقع رد فعلهم ، مضيفة : عجبهم تقديمى للمشاهد الجريئة، وأنا أحب أن يقال عنى فنانة جريئة”.

وخلت الفنانة علا غانم في نوبة بكاء بسبب الحديث عن سفر بناتها إلى أمريكا وابتعادهم عنها.

وقالت : أنا سفرتهم لأمريكا بعد الثورة في مصر، وكنت أنا هنا وهما هناك فكنا عايشين في حالة وجع.

وأضافت : قعدنا بالشكل ده 9 سنين، كانت فترة كلها وجع وألم وكنت بقعد أعيط عشان هما بعيد.

تزوجت 3 مرات وندمت على فيلم "أحاسيس".. وتحب يقال عليها فنانة جريئة

وأكدت الفنانة علا غانم، أنها لا تقبل أن تكون زوجة ثانية، وأنها تتزوج دائما بعقلها.

وقالت إنها تزوجت ثلاث مرات؛ الأولى كان عمرها 17 عاما، استمر أربع سنوات وهو أبو بناتها.

والثانى تزوجته بسبب شعورها بالوحدة، بعدما أقنعها زوجها الأول بأن تعيش بناته معه خلال فترة الثانوى، ولكن لم يستمر سوى ستة أشهر، والزيجة الثالثة مستمرة، وهو يحبها جدا ويخاف عليها جدا.

ومنذ عام 2017 لم تظهر الفنانة علا غانم فى أى عمل فنى، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية وكل فترة تظهر مع ابنتيها فى أمريكا.84584529