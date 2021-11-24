شاهد .. بالجامبسوت الزهري هند القحطاني تنزع ثوب الخجل وتستعرض حجم مؤخرتها للمتابعين بأوقح اطلالة .

انت الان تتابع خبر بالجامبسوت الزهري هند القحطاني تنزع ثوب الخجل وتستعرض حجم مؤخرتها للمتابعين بأوقح اطلالة . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية ​هند القحطاني​ فيديو لها على حسابها في مواقع التوصل الاجتماعي سناب شات .

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ظهرت هند القحطاني في الفيديو وهي ترتدي جامسبوت ضيق باللون الزهري والأبيض، من دون أكمام ونسقت تحته توب بأكمام طويلة باللون الأبيض، وبدت وكأنها تحاول إبراو مؤخرتها وحجمها الكبير.

هي شابة سعودية من مواليد 1982م في المملكة العربية السعودية. تبلغ من العمر 38 عاماً. حيث تفوقت هند في تعليمها الأكاديمي حتى أصبحت مدرسة لغة انجليزي في احدى مدارس المملكة.

كما وتعتبر هند القحطاني من أجمل نساء السعودية وهي شخصية استثنائية في الأدب والأخلاق ومحبوبة وصاحبة قلب طيب ولطيف. وتعد هند القحطاني شخصية قوية في المجتمع السعودي ولها اسهامات كبيرة وجميلة في إسعاد الجمهور السعودي.

انها متألقة ومبدعة ومنفتحه في الثقافة الحديثة التي تساير فكرة العصر الحديث.

وتزوجت هند بعد 18 عاما من ميلادها، وأنجبت طفلها الأول معاذ بعد عام واحد من زواجها.

وتبلغ من العمر الان 38 عاما حيث انه وبعد قصتها المعروفة التي شغلت المتابعين بعد هروبها إلى الولايات المتحدة الامريكية بعد طلاقها من زوجها التي لم يتبين اسمه حتى هذا الوقت أصبحت هند معروفة عند الجميع.

حيث ان هند أصبحت كلما تخرج في لقاء أو فيديو تصبح حديث الناس وتنشط في كل مواقع التواصل الاجتماعي وهذا يظهر امتلاكه الشعبية في الوطن العربي.

كما أن حديثها عن زوجها التي قالت عنه بأنه يقوم بضربها وتعذيبها لا تحب .

وقد تطلقت منه وهربت خوفا منه ومن تصرفات ولكن القضية لم تغلق عن المتابعين الذي وقفوا مع زوجها وهناك من ظل واقفا مع هند القحطاني.

التي لم تعلن عن اسم زوجها حتى هذا الوقت كما أنه منذ فترة قد خرجت في فيديو وقد أوضحت فيه اسباب طلاقها من زوجها لكن لم تنطق اسمه .69003679