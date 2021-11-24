شاهد .. بكل وقاحة... باربي نجد تتجاوز المحظور بإطلالتها الخارجة عن حدود الأدب وتصور خلفيتها دون ملابس... اتفرج

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة... باربي نجد تتجاوز المحظور بإطلالتها الخارجة عن حدود الأدب وتصور خلفيتها دون ملابس... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/24 الساعة 06:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

عبر صفحتها الخاصة على موقع انستغرام، نشرت عارضة الملابس الداخلية السعودية باربي نجد، صورة تجاوزت بها المحضور، وهي تنحني أمام المرآة مرتدية فستان بيج مكشوف الصدر،

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واستعرضت مؤخرتها التي انعكست صورتها على المرآة من دون ملابس داخليةو أثارت باربي نجد او المعروفة بمودل جيجي غضب الكثير من المتابعين الذين اتهموها بالاباحية ونشر الرذية

في المجتمع وخاصة انها خرجت من بيئة سعودية محافظة قبل ان تسافر وتقيم في اميركا، مطالبين أخذ إجراءات بتوقيف صفحتها.

وكانت مودل جيجي قد إستفزت المتابعين مؤخرا، بصورة نشرتها على انستغرام، وهي تجلس على حافة كرسي، كما صدمت الجمهور بعد نشره مقطع فيديو عبر خاصية "الستوريز"،

على حسابها في انستغرام، ظهرت فيه وهي تداعب صدرها بطريقة مثيرة أمام الكاميرا، واعتبرت انها تدعو لممارسات لا أخلاقية.

تعتبر مودل جيجي اول عارضة أزياء للملابس الداخلية في السعودية، حيث انها من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل بسبب استعراض جسدها بشكل دائم، ناسفة بها جميع عادات وتقاليد المجتمع السعودي.90637044