شاهد .. بعد 40 سنة عنوسة.. سر عدم زواج منة شلبي حتى الآن ومرضها الغامض الذي أبعدها عن الناس.!

انت الان تتابع خبر بعد 40 سنة عنوسة.. سر عدم زواج منة شلبي حتى الآن ومرضها الغامض الذي أبعدها عن الناس.! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يتساءل الجمهور عن سر عدم زواج الفنانة الجميلة منة شلبي حتى الآن على الرغم من وصول عمرها إلى 40 عاما.

واعترفت النجمة المصرية منة شلبي في وقت سابق أنها تعاني حالة من الشيزوفرينيا، مؤكدة انها تهرب من الكاميرات في حياتها اليومية.97444444

وأشارت في مقابلة مع برنامج ET بالعربي أنها "شخصية اجتماعية، لكن لا تستهويها حياة المشاهير"، مشيرة إلى أنها تحب الكاميرا فقط أثناء التمثيل، لكن لا تحب الظهور في اللقاءات التلفزيونية.

وأكدت منة أن ما يجعلها تؤجل قرار الزواج حتى الآن هو نظرة المجتمعات العربية إليه على أنه "تحصيل حاصل"، وهو ما يزيدها إصرارا على أن يكون زواجها نابعا من الحب في المقام الأول.

وقالت: "دائما ما نسمع في مجتمعاتنا العربية بضرورة اللحاق بقطار الزواج والإنجاب قبل فوات الأوان، ولكن الأمر ليس مرتبطا بعمر محدد، وأن طفلي ليس مجرد لعبة، وأن من سأستكمل معه حياتي إنسان في النهاية وليس كلب أليف".

وفي لقاء آخر مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على شاشة "dmc" المصرية، قالت منة شلبي " أنا مش رافضة مبدأ الزواج ولكن شايفة إن ربنا كاتبلي أكون جيدة في مسيرتي الفنية وليس في الزواج حاليا".

وتابعت "مفيش بنت في مصر محدش سألها هتتجوزي امتي، ولازم تتجوزي بسرعة علشان تخلفي بسرعة".

ونفت اعتقادها في وجود مسمى فارس أو فتى الأحلام، الذي كانت تعتقد في وجوده حتى أربع سنوات مضت، وقالت "إن المهم هو الاحترام والتقدير والحنان، والأهم الأصل والطيبة".

ومؤخرأعلن المخرج المصري عمرو سلامة ترشيح الفنانة منة شلبي لجائزة الإيمي العالمية عن دورها في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة".

وكتب سلامة عبر فيسبوك: "الفنانة الرائعة منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الإيميز العالمية، أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة".

وتعد هذه المرة الأولى التي تترشح فيها الممثلة المصرية لهذه الجائزة، حيث يعد مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح،

عبدالعزيز مخيون، رشدي الشامي، عارفة عبد الرسول، وهو عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية: إياد إبراهيم، سيناريو وحوار: إياد إبراهيم، سمر عبد الناصر، محمد هشام عبية، وإخراج محمد شاكر.97444444