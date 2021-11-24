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شاهد .. كأنها حورية من الجنة.. ظهور جذاب لـ مذيعة قناة MBC لجين عمران وتخطف الأنظار وتكشف جمالها الساحر!!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/24 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعتبر الاعلامية لجين عمران اشهر إعلامية سعودية تعمل في قناة MBC ، ونالت شهرة واسعة خلال فترة قصيرة من ظهورها الإعلامي .

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وتحرص الاعلامية لجبن عمران في معظم اطلالاتها على الظهور بمظهر خاص واستايل بسيط يتناسب مع الزمان والمكان الذي تتواجد فيه .

 

واشتهرت لجين عمران بعد تقديمها برنامج صباح الخير ياعرب بطريقتها الخاصة ولمع اسمها بشكل واسع في سماء الاعلام العربي .

 


في هذة المقالة نصطحبكم بجولة سريعة للتعرف على ابرز الاستيايلات والاطلالات للاعلامية لجين عمران.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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