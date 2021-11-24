شاهد .. كأنها حورية من الجنة.. ظهور جذاب لـ مذيعة قناة MBC لجين عمران وتخطف الأنظار وتكشف جمالها الساحر!!

انت الان تتابع خبر كأنها حورية من الجنة.. ظهور جذاب لـ مذيعة قناة MBC لجين عمران وتخطف الأنظار وتكشف جمالها الساحر!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/24 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعتبر الاعلامية لجين عمران اشهر إعلامية سعودية تعمل في قناة MBC ، ونالت شهرة واسعة خلال فترة قصيرة من ظهورها الإعلامي .

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وتحرص الاعلامية لجبن عمران في معظم اطلالاتها على الظهور بمظهر خاص واستايل بسيط يتناسب مع الزمان والمكان الذي تتواجد فيه .

واشتهرت لجين عمران بعد تقديمها برنامج صباح الخير ياعرب بطريقتها الخاصة ولمع اسمها بشكل واسع في سماء الاعلام العربي .



في هذة المقالة نصطحبكم بجولة سريعة للتعرف على ابرز الاستيايلات والاطلالات للاعلامية لجين عمران.

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