شاهد .. فتاة سعودية تفقد السيطرة على رغبتها .. وتمارس هذا الفعل المخل داخل سوبر ماركت بشكل فاضح (اتفرج)

انت الان تتابع خبر فتاة سعودية تفقد السيطرة على رغبتها .. وتمارس هذا الفعل المخل داخل سوبر ماركت بشكل فاضح (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لفتاة خليجية فجر موجة غضب، حيث أظهرها وهي ترقص.

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في تويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الفتاة مجهولة الهوية وهي ترتدي العباءة الخليجية، وقد غطت وجهها وتؤدي وصلة رقص.

وكانت الفتاة ترقص على أنغام أحد أغاني نانسي عجرم، ويظهر خلفها المنتجات الغذائية داخل سوبر ماركت.

وفجر المقطع الذي لم يكشف عن مكان تصويره أو في بلد كان، موجة غضب واسعة بين النشطاء الذين رأوا أن هذا تصرف غير لائق. يستدعي تدخل سلطات هذا البلد الخليجي الذي صور به هذا الفيديو.

وفي هذا السياق، أشار المغردون إلى أنهم قاموا بإبلاغ وزارة الداخلية السعودية، عبر البلاغات الإلكترونية من خلال تطبيق “كلنا أمن” عن الفيديو المخالف للقوانين المحلية.

والجدير ذكره أن النيابة العامة السعودية، وفق ما أكده مغردون سعوديون لديها وحدة متخصصة برصد أي مخالفة للقوانين المحلية مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي.

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