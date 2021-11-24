شاهد .. بإطلالة ساحرة الإعلامية السعودية لجين عمران بحفل شقيقها بفستان أنيق خطفت الأنظار (صورة)

انت الان تتابع خبر بإطلالة ساحرة الإعلامية السعودية لجين عمران بحفل شقيقها بفستان أنيق خطفت الأنظار (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يوم أمس احتفلت الإعلامية السعودية ​لجين عمران​ بزفاف شقيقها واسم على فتاة تدعى سارة بحفل عائلي وأجواء فرح و سعادة حسب قولها.

ونشرت لجين الجمهور مقطع فيديو من الاحتفال ومجموعة صور لإطلالتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.66619674

وكتبت معلقة: "فرد جديد، انضمت لعائلتنا عروستنا الحلوة سارا زوجة أخوي واسم، الله يبارك لكم ويسعدكم ويتمم لكم على خير و محبة".

كما اختارت لجين لهذه المناسبة فستاناً باللون الأزرق الفاتح من تصميم اللبناني شربل كرم، بدا بدون أكمام ومع ذيل طويل، وتركت عمران شعرها منسدلًا. واختارت مكياجًا ناعمًا، ناسب إطلالتها وعقدها الماسي، وتفاعل الجمهور بشكل كبير معها معبرين عن إعجابهم الدائم بإطلالاتها الأنيقة.

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