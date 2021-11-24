شاهد .. ميرفت أمين.. خلعت ثوب الخجل أمام رشدي أباظة وما فعلته دفع الرقابة للتدخل الفوري. تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر ميرفت أمين.. خلعت ثوب الخجل أمام رشدي أباظة وما فعلته دفع الرقابة للتدخل الفوري. تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حظيت الفنانة المصرية الكبيرة ميرفت أمين، بألقاب كثيرة، منها: رمز الجمال، وجميلة الشاشة، وملكة الأنوثة ونجمة الإغراء، وقطة السينما المصرية.

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ولدت ميرفت أمين، عام 1964، لأب مصري وأم اسكتلندية، وبدأت مشوارها الفني بالصدفة، بعدما تخرجت من كلية الأداب قسم اللغة الانجليزية، وذلك بعدما رآها الفنان الراحل أحمد رمزي، وأعجب بجمالها فرشحها للفنان أحمد مظهر، لتؤدي معه دورًا في فيلم "نفوس حائرة".

وكانت بداية مشوارها الفني في نهاية ستينيات القرن الماضي، ووقفت أمام كبار نجوم الزمن الجميل، أبرزهم العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وملك العود فريد الأطرش، وأحمد مظهر، وفؤاد المهندس، وعماد حمدي، ورشدي أباظة، ثم عادل إمام، نور الشريف، محمود عبدالعزيز، حسين فهمي، محمود ياسين.

"أعظم طفل في العالم"

ومن أبرز افلام الفنانة الجميلة ميرفت أمين، فيلم " أعظم طفل في العالم، الذي تدور أحداثه حول دكتور جامعي، متزوج، تغويه ابنة صديقه بجمالها الفائق، ويحاول المقاومة إلا أنه يستسلم لها في النهاية، ولمساعيها بانجاب "أعظم طفل في العالم".

ورغم الانتقادات التي تعرضت لها الفنانة المصرية، بسبب هذا الفيلم الذي ظهرت فيه عارية، قدمت في نفس العام، فيلم أنف وثلاثة عيون، والذي أنتج عام 1972، وظهرت أيضًا خلاله وهي تتخلى عن ملابسها كاملة في مشهد جمعها مع الفنان الراحل "محمود ياسين".

شاركت "أمين"، في أكثر من 120 فيلما سينمائياً، منذ بداية مشوارها الفني، في أواخر الستينات، جاء أبرزهم فيلم "أبي فوق الشجرة"، مع العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، ويعد الفيلم انطلاقتها الحقيقية في السينما، تلاه رائعة الأديب الراحل "نجيب محفوظ"، فيلم "ثرثرة فوق النيل"، عام 1971، ثم فيلم "الحفيد"، مع الفنانين "عبدالمنعم مدبولي"، و"نور الشريف"، و"كريمة مختار"، ثم فيلم "البحث عن فضيحة"، و"حافية على جسر الذهب"، مع "حسين فهمي".

نجمة إغراء

ولكن يبقى فيلمها الشهير "أعظم طفل في العالم"، مع الفنان الراحل رشدي أباظة، والفنانة الراحلة هند رستم، السبب الرئيسي، في تصنيفها كواحدة من أجرأ الفنانات، وحصدها لقب "نجمة إغراء"، بسبب تخليها عن كامل ملابسها في أحد المشاهد التي جمعتها بالفنان الراحل رشدي أباظة.

وصنف الفيلم كواحد من أجرأ الأفلام التي أنتجتها السينما العربية، بسبب ما تضمنه من مشاهد جريئة تسببت في منعه من العرض، بقرار من رقابة المصنفات الفنية، ورغم ذلك تم تداولها كاملًا على أشرطة الفيديو. 55518136