شاهد .. أتذكرون الفنانة كريمان؟ .. لن تصدق كيف تغير شكلها وملامحها بعد اختفائها 40 عاماً واذهلت الجميع - اتفرج الصور

انت الان تتابع خبر أتذكرون الفنانة كريمان؟ .. لن تصدق كيف تغير شكلها وملامحها بعد اختفائها 40 عاماً واذهلت الجميع - اتفرج الصور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/24 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صور للفنانة كريمان بعد غياب عن الساحة الفنية لأكثر من 40 سنة عادت ​الفنانة خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ83.

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وظهرت كريمان بصورة مختلفة عن ما يتذكرها الجمهور به في فترة شبابها حيث كانت من الفنانات الأنجح وقدمت العديد من الأعمال التي ظلت محفورة فى ذاكرة المشاهد العربي.

يذكر ان كريمان قدمت العديد من الاعمال مع كمال الشناوي وعبدالحليم حافظ وأحمد مظهر وغيرهم

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