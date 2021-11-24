شاهد .. باربي نجد بإطلالة فاضحة بملابس مكشوفة اظهرت مفاتنها بشكل صارخ .. والشعب السعودي مصدوم

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/24 الساعة 01:30 مساءً

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور لعارضة الملابس الداخلية السعودية ​باربي نجد​ أو Barbie G إرتدت فيها بملابس فاضحة أظهرت نصف صدرها بطريقة جريئة جداً، ما أثار غضب الجمهور معتبرين أن الصورة مخلة بالآداب.

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ودائماً ما تحاول باربي نجد إثارت الجدل حولها وإثارة غضب المتابعين فقد شاركت الجمهور صورة لها عبر حسابها الخاصّ على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بملابس فاضحة، وكشفت عن أجزاء من جسدها بطريقة مبالغ فيها، كما بدا واضحاً حجم مؤخرتها الكبير التي ظهرت في الصورة ولفتت إنتباه الناس.40911015