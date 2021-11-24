شاهد .. الجمهور في صدمة من قرار (حلا شيحا) المفاجئ بعد عودتها إلى أسرتها.. والمفاجأة في ردة فعل معز مسعود! تفاصيل مثيرة

انت الان تتابع خبر الجمهور في صدمة من قرار (حلا شيحا) المفاجئ بعد عودتها إلى أسرتها.. والمفاجأة في ردة فعل معز مسعود! تفاصيل مثيرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/24 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

كشفت الفنانة المصرية حلا شيحة، عن نيتها دخول بيزنس المشاهير بسبب حبها للرسم منذ الطفولة، وأنها ترث ذلك عن والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة.

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جاء ذلك عقب أيام من تداول فيديو جمعها بأسرتها ووالدها تحديداً، في خطوة وصفها الجميع بعودة المياه لمجاريها، بعد أن نشبت خلافات سابقة بينهما بسبب "حجابها".

وقالت حلا شيحة، في فيديو نشره برنامج "et بالعربي"، وإلى جوارها زوجها معز مسعود: "بحب الرسم طول عمري طالعة لبابا في الحتة دي، يمكن إن شاء الله أعمل حاجة قدام شوية، بفكر أه أعمل حاجة تبقى ليها علاقة بالملابس".

وأضافت: "عايزة أعمل البراند بتاعتي والتصميمات بتاعتي، دي حاجة بفكر فيها إن شاء الله".



ورد زوجها المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود، على تصريحات زوجته، مشرًا إلى أنها موهوبة، ولديها الكثير لتقدمه في حياتها، وقال عنها: "حلا متواضعة.. هي عندها كتير أوي..

خلوها مفاجأة بقى.. لكن أنا شوفت وانبسطت وانبهرت"، وردت عليه قائلة: "معز بيشجعني دايما الحقيقة يعني، هو دايما مصر إني لازم أعمل حاجة".50572054