اتفرج – منة شلبي تخسر جائزة الإيمي وهذا رد فعلها

شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبي تخسر جائزة الإيمي وهذا رد فعلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خسرت الفنانة منة شلبي أمس في حفل توزيع جوائز الإيمي جائزة أفضل ممثلة، حيث وجهت الفنانة منة شلبي أمس كلمة شكر وتقدير لاختيارها ضمن هذه الفئة عن دورها في مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”، وعلى منحها شرف المشاركة في هذه الحفلة واكتساب الخبرة.

و نشرت الفنانة منة شلبي مجموعة من صورها أثناء تواجدها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز International Emmy Award، من خلال حسابها الشخصي على موقع انستقرام.

و قالت : ” أشعر بالفخر والشرف وشاكرة جدا لكل الحب.. شكرًا لك iemmys على التقدير والخبرة الممتدة.. وشكرا لكم جميعا على دعمكم وتشجيعكم! كلماتكم تمكّنني وتلهمني للمضي قدمًا وأن أكون أفضل ما لدي “.

حيث تلقت منه بعدها مجموعة من التهاني والدعم الكبير من نجوم ونجمات الوطن العربي وخصوصًا من صديقتها المقربة الفنانة مني زكي، حيث علقت على صورها قائلة : ” مشرفانا ومنوره الدنيا”، واستمرت تعليقات النجوم والتي جاءت بنفس الكلمات ومنهم، كندة علوش وهند صبري وأحمد السعدني وأحمد رزق وظافر العابدين وركين سعد، وعلقت إيمان العاصي على صورها قائلة بأنها “نجمة الفن المصري”.

كما تلقت منة شلبي على السجادة الحمراء للحفل بفستان أنيق وبسيط باللون الأسود، حيث تم بدء الحفل في ساعة متأخرة من مساء يوم الأثنين ليستمر إلى الساعات الأولى من فجر يوم الثلاثاء، وتم إعلان قائمة المتنافسات من الممثلات حول العالم عن دور أفضل ممثلة لهذا العام وهم : منة شلبي عن دورها في مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”، الإسبانية آني جابارين عن مسلسل “باتريا”، والأرجنتينية فالريا بيتوتشيلي عن مسلسل El Cuaderno de Tomy، والبريطانية هايلي سكوايرز عن مسلسل “مواد الكبار”، والتي حصلت على اللقب.

يذكر أن مسلسل ” في كل أسبوع يوم جمعة” كان من بطولة كلًا من منة شلبي وأسر ياسين، ومجموعة متنوعة من الفنانين وهم :سوسن بدر، ورشدي الشامي، وخالد أنور، وأحمد خالد صالح، وعارفة عبد الرسول، وعبد العزيز مخيون، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وفيدرا، وإسماعيل شرف، ومحمد رضوان، وشريف سلامة، وغيرهم من الفنانين، إخراج محمد شاكر خضير وتأليف إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار سمير عبد الناصر.