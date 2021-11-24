اتفرج – هاني شاكر يقرر منع محمد رمضان من الغناء

شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يقرر منع محمد رمضان من الغناء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرر نقيب الموسيقيين في مصر، هاني شاكر، إحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق، وعدم منحه تصاريح لإقامة حفلات داخل مصر.

وقال الفنان هاني شاكر:” إن نقابة المهن الموسيقية صرحت لمحمد رمضان بالغناء، واشترطت عليه الالتزام بالآداب والتقاليد العامة وارتداء الملابس، معربا عن آسفه لعدم التزام رمضان بهذه البنود التي وافق عليها وقام بالتوقيع على تعهد أمامه “.

وكشف نقيب الموسيقيين، عن قرار النقابة، مؤكدا أن رمضان لم يلتزم بالتعهد الذي قام بالتوقيع عليه، ولذلك قررت النقابة إيقاف التصاريح الخاصة به، وألا تمنحه تصاريح مستقبلية قبل التحقيق معه.

وأشار هاني شاكر إن الفنان محمد رمضان تعهد بعدم خلع ملابسه على المسرح لكنه لم يلتزم بهذا الإقرار، وبالتالي لن يمنح أي تصاريح للغناء إلا بعد التحقيق معه من نقابة المهن التمثيلية وإخطار الموسيقيين بنتيجة التحقيق.

كما شدد النقيب هاني شاكر على كون القرار الصادر يتعلق بحفلات محمد رمضان داخل مصر فقط وغنائه داخل مصر، خاصة أن النقابة لا تملك سلطة على الحفلات التي تقام خارج مصر.

ويأتي ذلك بعد يومين فقط على إعلان شاكر أنه سيتم إصدار قرار من النقابة تجاه رمضان قريبا.

حيث قال في تصريحات صحافية : “موقف النقابة من رمضان مختلف، حيث إنه عضو بنقابة المهن التمثيلية، وأشرف زكي هو من بيده المنع والمنح حيال ذلك الجواب، وعندما يريد الحصول على تصاريح، ترسل نقابة المهن التمثيلية إلى نقابة المهن الموسيقية خطابا بالطلب”.

وتضم قائمة الأسماء الممنوعة من الغناء بقرار من نقابة المهن الموسيقية كل من حسن أبو الروس، حمو بيكا، حسن شاكوش، وتقرر إلغاء التصريح السنوي لـ”كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على، أبوليلة، أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا”.