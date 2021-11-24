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شاهد .. بجرأة غير معهوده؛؛ الممثلة التركية ميليسا نجمة مسلسل (انت اطرق بابي )بإطلالة فاصخة وبوضعيات خادشة في حوض الإستحمام.. وصورتها تنتشر بشكل واسع!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/24 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة للممثلة التركية الشهيرة ميليسا دونغيل في حوض الإستحمام .

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وظهرت ميليسا بحوض الإستحمام من دون حمالة صدر ووضعت جاكيت من الصوف على جسمها فقط بوضعية جريئة .

 

 

وضجت موقع التواصل الإجتماعي بصورة ميليسا حيث تداول روادها الصورة على نطاق واسع .

 

 

وميليسا هي ممثلة وعارضة أزياء تركية ولدت في يوم 18 سبتمبر 1999 في تركيا – إسطنبول من أب تركي وأم روسية الأصل .

 

وخاضت 2014م أولى تجاربها في التمثيل، وشاركت في العديد من الأعمال منها مسلسل “أليف” ومسلسل “الأزقة الخلفية” في سنة 2016 ومسلسل “حكايتنا” و “الخائن” ومسلسل أ”أنت أطرق بابي” في سنة 2020-2021 .69374040

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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