شاهد .. بجرأة غير معهوده؛؛ الممثلة التركية ميليسا نجمة مسلسل (انت اطرق بابي )بإطلالة فاصخة وبوضعيات خادشة في حوض الإستحمام.. وصورتها تنتشر بشكل واسع!

انت الان تتابع خبر بجرأة غير معهوده؛؛ الممثلة التركية ميليسا نجمة مسلسل (انت اطرق بابي )بإطلالة فاصخة وبوضعيات خادشة في حوض الإستحمام.. وصورتها تنتشر بشكل واسع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/24 الساعة 05:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة للممثلة التركية الشهيرة ميليسا دونغيل في حوض الإستحمام .

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وظهرت ميليسا بحوض الإستحمام من دون حمالة صدر ووضعت جاكيت من الصوف على جسمها فقط بوضعية جريئة .

وضجت موقع التواصل الإجتماعي بصورة ميليسا حيث تداول روادها الصورة على نطاق واسع .

وميليسا هي ممثلة وعارضة أزياء تركية ولدت في يوم 18 سبتمبر 1999 في تركيا – إسطنبول من أب تركي وأم روسية الأصل .

وخاضت 2014م أولى تجاربها في التمثيل، وشاركت في العديد من الأعمال منها مسلسل “أليف” ومسلسل “الأزقة الخلفية” في سنة 2016 ومسلسل “حكايتنا” و “الخائن” ومسلسل أ”أنت أطرق بابي” في سنة 2020-2021 .69374040