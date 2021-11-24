شاهد .. بدون حمالة صدر.. مودل روز تنزع ثوب الخجل وتستعرض صدرها بطريقة أخجلت الجميع !

انت الان تتابع خبر بدون حمالة صدر.. مودل روز تنزع ثوب الخجل وتستعرض صدرها بطريقة أخجلت الجميع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الاميركية ​مودل روز​، مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية "الستوري"، وظهرت فيه من دون حمالة صدر، مكتفية بوضع "منشفة"، على صدرها.

وفي التفاصيل، ظهرت روز أثناء خضوعها لجلسة لشد معدتها، بعد أن بدأت معالم جسدها الرياضي بالإختفاء "بحسب وصفها"، حيث عمدت إلى جلسة لشد المعدة عند أحد الأخصائيين في أميركا.66823382

وكشفت روز عن السبب الذي أدى إلى "سمنتها"، وهو يعود إلى تناولها "السكاكر" و "التشيبس"، وهذا ما أدى إلى زيادة وزنها، وجعلها تشعر أنها بحاجة إلى علاج سريع.

متابعو روز تداولوا مقطع الفيديو، طالبين منها الإنتباه إلى نفسها، خصوصاً وأن "المنشفة" كانت ستسقط عن جسدها خلال العلاج.66823382