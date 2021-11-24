اتفرج – حقيقة خضوع الفنانة سارة سلامة لعمليات تجميل

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة خضوع الفنانة سارة سلامة لعمليات تجميل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفنان أحمد سلامة، والد سارة سلامة ما تردد مؤخراً حول خضوعها لعملية تجميل تسببت في تغير ملامحها بالكامل عن السابق.

وقال : “ابتي مجنونة وتضع المكياج بطريقة مختلفة وهذا السبب وراء ظهورها بهذا الشكل الحالي”.

وأكد أن سارة سلامة مازالت صغيرة على الخضوع لعمليات تجميل حالياً، قائلاً: “سارة لسة صغيرة إنها تعمل عمليات تجميل دلوقتي، لو الناس انتقدوا شكلها، في الآخر هي سارة ودا شكلها، دة طبيعة جيل وطبيعة عصر وطبيعة ظروف، وإحنا في جيلنا كنا مجانين في وقتنا، من الآخر هي أجيال بتسلم بعض”.

وعن سر اختفاء سارة سلامة خلال الفترة الماضية، أوضح والدها أن السبب يعود إلى عدم وجود أدوار تناسبها، قائلاً:”يُعرض عليها الكثير من الأعمال ولكنها لا تناسبها، هي مازالت صغيرة ولا تتعرض لضغوط مادية تفرض عليها العمل”.

يذكر ان سارة سلامة نشرت صورة حديثة، عبر حسابها الخاص على إنستقرام، ارتدت فيها فستاناً مفتوحاً وشالا من اللون التركواز بدرجتين مختلفتين، ورفعت شعرها لأعلى مما أبرز ملامحها بعد التغيير.

وكتبت سارة سلامة معلقة على اتهامها بإجراء عملية تجميل لتغيير ملامحها: “أول عملية تجميل عملتها هي تجميل الذات والنفس “ربنا يشفي كل نفس مريض”..

وأثارت الممثلة المصرية ​سارة سلامة​ الجدل بأحدث إطلالاتها، إذ بدت مختلفة كثيراً وذلك بسبب عمليات التجميل التي خضعت لها، بعدما نشرت سلامة صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، أثناء تواجدها داخل سيارتها.

وتعرضت الفنانة سارة سلامة لهجوم عنيف من قبل المتابعين، وتساءل الجمهور حول حقيقة إجراء سارة سلامة عملية تجميل في ملامحها، إذ بدت ملامحها وكأنها خضعت لعملية حقن الفيلر، كما تغير شكل خدودها، مما أدى لتكهنات من الجمهور حول إجرائها بوتكس فيلر.