اتفرج – حلا شيحة تعتزل التمثيل و تتجه إلى البزنس

شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تعتزل التمثيل و تتجه إلى البزنس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة المصرية المحجبة، حلا شيحة، اعتزالها الفن مؤخرًا، و توجهها إلى عالم البزنس والأعمال خلال الفترة المقبلة، بدعم من زوجها الداعية الإسلامي، معز مسعود.

وقد أعلنت حلا شيحة زواجها من الداعية والإعلامي معز مسعود، في التاسع من فبراير/شباط الماضي داخل أحد الفنادق الكبرى.

وكشفت الفنانة المصرية حلا شيحة، عن “نيتها دخول بيزنس المشاهير بسبب حبها للرسم منذ الطفولة، وأنها ترث ذلك عن والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة”.

وقالت حلا شيحة : “بحب الرسم طول عمري طالعة لبابا في الحتة دي، يمكن إن شاء الله أعمل حاجة قدام شوية، بفكر أه أعمل حاجة تبقى ليها علاقة بالملابس”.

وأضافت: “عايزة أعمل البراند بتاعتي والتصميمات بتاعتي، دي حاجة بفكر فيها إن شاء الله”.

ورد زوجها الداعية : “حلا متواضعة.. هي عندها كتير أوي.. خلوها مفاجأة بقى.. لكن أنا شوفت وانبسطت وانبهرت”، وردت عليه قائلة: “معز بيشجعني دايما الحقيقة يعني، هو دايما مصر إني لازم أعمل حاجة”.

وكان آخر أعمال حلا شيحة قبل الاعتزال، مشاركتها في فيلم “كامل الأوصاف” وهو الفيلم الوحيد الذي ظهرت فيه حلا بالحجاب أمام النجم الراحل عامر منيب. وبعدها انقطعت تمامًا عن عالم الفن، وعاشت في كندا مع عائلتها وبناتها، قبل أن تفاجئ الجميع بعودتها لمصر وتخليها عن الحجاب والتمثيل مجددًا، وطلاقها من والد بناتها.

ثم تطلقت حلا شيحة من زوجها الكندي وعادت لمصر، وخلعت الحجاب، وقررت العودة للفن، وعادت إلى التمثيل بعد اعتزال لسنوات، وقدمت في شهر رمضان 2020 مسلسل “زلزال” الذي شاركها بطولته الفنان محمد رمضان وماجد المصري، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

وشاركت حلا شيحة شاركت في رمضان 2021 بمسلسلها “خيانة عهد” للنجمة يسرا، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال وقت عرضه في شهر رمضان المبارك، وشارك فيه خالد أنور، وتيام مصطفى قمر، وعبير صبري، وعدد كبير من النجوم.

ثم قررت حلا شيحة اعتزال الفن مجددًا، بعدما تزوجت من معز مسعود، وهذا القرار هاجمه والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، الذي ظل ينفي أن ابنته اتخذت قرار الحجاب والاعتزال .

في حين بدأت أزمة حلا شيحة ووالدها عندما أعلن أن ابنته لم ترتد الحجاب، وأنه قال لها إنه عندما يمتلئ قلبها بالإيمان ستخلع الحجاب تماما، لأن الحجاب ليس له علاقة بالله.