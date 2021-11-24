شاهد .. بإطلالة صاروخية.. الفنانة، رولا يموت تستعرض جسدها الانثوي الطاغي بالأحمر الناري المثير على شاطئ دبي والجمهور يفقد السيطرة على غريزتة...اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة صاروخية.. الفنانة، رولا يموت تستعرض جسدها الانثوي الطاغي بالأحمر الناري المثير على شاطئ دبي والجمهور يفقد السيطرة على غريزتة...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت العارضة اللبنانية رولا يموت شقيقة الفنانة هيفاء وهبي ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة أثناء تواجدها في دبي.

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في التفاصيل ، نشرت العارضة اللبنانية رولا يموت عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة لها من أخر جلسة تصوير قامت بها أمام الشاطئ أثناء تواجدها في إجازتها بدبي.

وظهرت رولا يموت في الصور مرتدية مايوه السباحة باللون الأخمر الجذابة وتضع غطاء على رأسها من نفس اللون مثيرة للجدل بسبب إطلالاتها الاخيرة، حيث تفاعل الكثير من متابيعيها عبر خاصية التعليقات والاعجابات.

من جهة اخرى ، أطلقت اللبنانية رولا يموتا مؤخرا عملها الأستعراضي الجديد عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب أغنية بعنوان " أنا انثى انا نار " والتي حازت على عدد مشاهدات عالي فور إطلاقها قبل عدة أسابيع.

الجدير بالذكر أن اللبنانية رولا يموت ، هي الأخت غير الشقيقة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2016 بعد لقاء عرض على شاشة التلفاز والتي تحدثت عن شقيقتها هيفاء وهبي وأحدثت ضجة واسعة.

تحظى رولا يموت بمتابعة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتابعها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام أكثر من 1 مليون متابع.

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