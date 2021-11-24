شاهد .. لن تصدق... من هي والدة الفنانة سهير رمزي.. مطربة شهيرة من زمن الفن الجميل!! تفاصيل مثيرة؛؛ اتفرج بالفيديو

انت الان تتابع خبر لن تصدق... من هي والدة الفنانة سهير رمزي.. مطربة شهيرة من زمن الفن الجميل!! تفاصيل مثيرة؛؛ اتفرج بالفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/24 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

مازال بحر الفن يرمي علينا من حين لأخر عدد من الجواهر الثمينة والتي تكون بمثابة أسرار ومفاجآت تكشف لأول مرة، لا يعلم الكثير من الجمهور أن الفنانة سهير رمزي ابنة المطربة والفنانة الكوميدية درية أحمد، من زوجها محمد عبد السلام نوح، وكنا ومازلنا ننشر لكم هذه الأسرار والمفاجآت.

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وكانت نشرت الإعلامية مي عيدان عبر أحد حساباتها غلى مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، صورة للفنانة القديرة سهير رمزي والدتها الفنانو درية أحمد، الأمر الذي اثار درية كبيرة من قبل الجمهور، خاصا ان الشبة بينهما مختلف تماما.

ومن هنا نبرز لكم معلومات عن النجمة درية أحمد والدة سهير رمزي:

*اسم درية أحمد الحقيقي هو " حكمت أحمد حسن" .

* ولدت درية أحمد لأسرة بدوية عام 1923.

*واتجهت درية احمد للغناء في عمر كبير.

*واعتمدت درية أحمد في عام 1941 الإذاعة المصرية

* ومن هنا اصبحت درية احمد مطربة ولها العديد من الأغنيات واشتهرت من قبل الجمهور بأدائها وبالاخص أدوار الفتاة الريفية والشخصيات الثانوية.

* وحصلت درية احمد على دور البطولة المطلقة بشخصية " خضرة" فى عدة أفلام مثل " مغامرات خضرة" ، و" خضرة" و" السندباد القبلى" .

ولها بعض الأغاني اشتهرت بها:

_ عارف والعارف لا يعرف

_ على يا على يا بتاع الزيت

_ دلونى يا ناس دلونى

_ خلاص يا قلبى خلاص

وانضمت حورية احمد في عام 1956 لفرقة إسماعيل يس المسرحية.

حيث قدمت حورية احمد مسرحية " أنا عايزة مليونير" واعتزلت الفن عام 1967 بعد تقديمها العديد من الافلام سينمائية.

توفيت حوية احمد في 3 أبريل سنة 2003 إثر عملية دقيقة بالمخ أجرتها في العاصمة الفرنسية باريس.

ويذكر أن دخلت النجمة سهير رمزي مجال التمثيل لأول مرة عام 1956.

وشاركت سهير رمزي في فيلم " صحيفة سوابق " ثم لمع اسمها وذاع صيتها في عالم التمثيل واصبحت رمز من رموز زمن الفن الجميل.

ويذكر أن دخلت النجمة سهير رمزي مجال التمثيل لأول مرة عام 1956.

وشاركت سهير رمزي في فيلم " صحيفة سوابق " ثم لمع اسمها وذاع صيتها في عالم التمثيل واصبحت رمز من رموز زمن الفن الجميل.53164718