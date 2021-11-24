شاهد .. بإطلالة ساحرة تخطف القلوب... اتفرج أحدث ظهور ياسمين صبري وأبو هشيمة يخطفان الأنظار الجميع!

انت الان تتابع خبر بإطلالة ساحرة تخطف القلوب... اتفرج أحدث ظهور ياسمين صبري وأبو هشيمة يخطفان الأنظار الجميع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صور جديده للفنانة ياسمين صبري وهي بصحبة زوجها قامت بنشرها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،

وظهرت ياسمين بجاكيت باللون الأسود، مزود بأكمام، ونسقت أسفله قميص وبنطلون بنفس اللون.واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة.25265810

وارتدت إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وخاتم.وأطل رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة مرتديًا جاكيت باللون الأسود، منسقا أسفله تيشرت أبيض وبنطلون أسود.

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