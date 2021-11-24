شاهد .. مشرد ف الشوارع... وأبناؤه يرفضون عودته لمصر... لبتر قدمه ووضعه في دار مسنين.. مأساة حزينة نجل المطرب محمد عبد المطلب في المغرب!!

انت الان تتابع خبر مشرد ف الشوارع... وأبناؤه يرفضون عودته لمصر... لبتر قدمه ووضعه في دار مسنين.. مأساة حزينة نجل المطرب محمد عبد المطلب في المغرب!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/24 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

قصة مأساة جديدة في الوسط الفني، يمر بها نور نجل المطرب محمد عبد المطلب ، إذ يعيش في دولة المغرب مشردا بلا مأوى، مريضا، يحتاج إلى يد لتساعده في محنته.

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القصة بدأت منذ أكثر من عام، حين خرج نور عبد المطلب، ليطالب بالعودة إلى مصر، إلا أن السفارة المصرية بالمغرب رفضت عودته لعدم امتلاكه بطاقة رقم قومي.

لكن مؤخرا ساءت حالته الصحية، ما دفع هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إلى أن يصرح بأنه سيساعد نجل المطرب الراحل، إكراما لوالده، وسيتبنى حالته حتى يعود لمصر.



يبلغ نور عبد المطلب من العمر 80 عاما، إذ ولد عام 1940، وكان آخر تواجد له في مصر عام 2002 ولم يستطع العودة مرة أخرى.



كان نور يملك مطعما كبيرا في مصر، وكان يقيم به الحفلات الفنية والغنائية.



ولكن تعرض هذا المطعم لحريق كبير وخسر كل أمواله وأشهر إفلاسه ليغادر إلى المغرب، ليعمل هناك مع أحد أصدقائه.



ولأن السن له أحكام، فقد تدهورت حالته الصحية والمادية بالمغرب، خاصة بعدما توفى صديقه.



ومن بعدها طرده أهل صديقه من الشقة التي كان يسكن فيها، ليعيش مشردا في المغرب.

كل ما يريده نور الآن هو أن يعود إلى مصر مرة أخرى ليستكمل علاجه ويموت فيها، لكن رغبته في العودة رفضها أبناؤه.



ورغم علمهم بأنه مصاب بشلل في قدمه اليمنى وفي حاجة ماسة إلى إجراء جراحة بها، إذ أكد الشاعر مدحت العدل أنه سيتكفل بعلاج هذه العملية التي ستؤدي إلى بتر قدمه.



وأضاف “العدل” أن نجل المطرب الراحل سيعود إلى القاهرة وسيعيش في دار للمسنين.



في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي: “قال بقالي 30 سنة متغرب، منزلتش فيهم غير مرة في 2002 لما أمي ماتت”.



وأضاف: “عندي مشكلة بالباسبور، وتدخل الشاعر مدحت العدل ونقيب الموسيقيين مع وزيرة الهجرة لحل المشكلة وعودتي إلى مصر مرة أخرى”.

وتابع أنه لا يريد أن يزيد الأعباء على أولاده فهو يدرك قسوة الأيام: “عندي اتنين ولاد، وربنا يوفقهم مقدرش أحملهم مسئوليتي”.39718668