شاهد .. اتفرج: أول ظهور لــ زوجة جورج قرداحي... تخطف الأنظار بجمالها الجذاب الأوربي .. أذهلت السعوديين بــ أناقة تفوق الخيال وجمال يكسّر القلوب .. لن تتوقع من تكون! (صورة)

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انت الان تتابع خبر اتفرج: أول ظهور لــ زوجة جورج قرداحي... تخطف الأنظار بجمالها الجذاب الأوربي .. أذهلت السعوديين بــ أناقة تفوق الخيال وجمال يكسّر القلوب .. لن تتوقع من تكون! (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/24 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)
تداول مواقع التواصل الاجتماعي، صورة زوجة الاعلامي جورج قرداحي، بظهور لا مثيل له وجمال يخطف الانظار.
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وظهرت إيدا قصار بجمال ساحر حسب ماعبر بعض السعوديين، ويذكر أن جورج قرداحي قد أحدث ضجة عارمة بعد تصريحاته الاخيرة في برنامج برلمان الشعب.
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