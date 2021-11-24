شاهد .. كما ولدتها امها؛؛ كيم كاردشيان تتجاوز المحظور وبإطلالة خادشة بدون ملابس وتضع يدها على مناطق عورتها.. اتفرج

انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها؛؛ كيم كاردشيان تتجاوز المحظور وبإطلالة خادشة بدون ملابس وتضع يدها على مناطق عورتها.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/25 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع لنجمة تلفزيون الواقع الأميركية ​كيم كارداشيان​ من جلسة تصوير ظهرت فيها وهي عارية تماما دون ملابس،

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وغطت مناطقها الحساسة بيديها فقط، أمام المصورين والحضور، بطريقة أثارت بها اشمئزاز الجمهور حسب تعبيرهم، وتعرضت للهجوم من قبل بعض المتابعين.

يذكر ان عدة صور انتشرت لكيم كادراشيان وحبيبها الممثل بيت ديفيدسون بعد ليلة أمضياها في احد المطاعم الإيطالية الشهيرة في ولاية كاليفورنيا،

والواضح انهما مارسا العلاقة الحميمية وذلك بعد رصد آثار القبل على رقبة الممثل الذي يصغر كيم ب14 سنة تقريبا، كما انتشرت العديد من الاخبار حول علاقة الحب التي تجمعهما، بعد تواجدهما معا في مختلف المناسبات.

وقال مصدر مقرب من كيم كاردشيان، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ان الأصدقاء والعائلة طالبوها بالابتعاد عن الممثل الكوميدي البالغ من العمر 27 عامًا،

كما لمح المطرب العالمى كانى ويست، إلى رغبته فى العودة إلى زوجته السابقة كيم كاردشيان، بعد انفصالهما منذ عدة أشهر، كما اعترف بأنه يريد المصالحة معها.

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