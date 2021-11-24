شاهد .. بوقاحة لم تتخيلها .. ،رهف القنون، تستعرض عورتها بوضوح بالشورت القصير الضيق .. (صورة)

انت الان تتابع خبر بوقاحة لم تتخيلها .. ،رهف القنون، تستعرض عورتها بوضوح بالشورت القصير الضيق .. (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر خاصية الستوري في انستغرام، نشرت رهف القنون صورة جديدة لها، ظهرت فيها مرتدية تيشيرت أسود، وهوت شورت ضيق جدا باللون الأسود حتى بدت عوراتها ستتفجر من ضيق الشورت، ورفعت شعرها بتسريحة ذيل الحصان، وتفاعل المتابعون مع صورة رهف القنون، وعبروا عن اعجابهم بإطلالتها العفوية، رغم ملابسها الجريئة والضيقة، وأشاروا انها أصبحت انحف من السابق.

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وفي وقت سابق، أثارت رهف القنون الجدل بعد ان استعرضت مفاتنها وهي تتمايل بـإغراء في فيديو جريء، وترتدي فستان ضيق وكاشف لمنطقة الصدر، ووصفت نفسها بـالآلهة، في تعليقها على الفيديو.

وكانت قد تصدرت رهف القنون الترند في السعودية بعد اعلان انضمامها الى موقع اباحي مقابل مبلغ مدفوع، وهو عبارة عن 38 دولار أميركي شهرياً، ووضعت عبر صفحتها على انستغرام رابط موقعها الاباحي، وتعرضت للانتقادات من المعلقين الذين اعتبروا انها تبيع نفسها مقابل المال.

واللافت ان رهف القنون تغلق خاصية التعليقات في كل منشوراتها على انستغرام، حتى لا تعرض نفسها لإنتقادات المتابعين، واكد البعض انها تخاف من مواجهة الحقيقة لهذا تتجنب سماع اراء الناس.

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