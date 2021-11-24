شاهد .. وصية سهير البابلي الأخيرة أبكت الملاين وكشفت ديانتها الحقيقية.. وهذا ما اشترطته عند دفنها!

انت الان تتابع خبر وصية سهير البابلي الأخيرة أبكت الملاين وكشفت ديانتها الحقيقية.. وهذا ما اشترطته عند دفنها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت أسرة لفنانة القديرة الراحلة سهير البابلي، اليوم عن تفاصيل جديدة عن لحظة وفاتها، وعن كواليس الأيام الأخيرة لها في المستشفى، وكذلك كشفت أسرتها عن وصية الفنانة الراحلة الأخيرة قبل وفاتها.

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وكشف الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلي، في عدة مداخلات تلفزيونية له اليوم، عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنانة سهير البابلي، وكشف سراً عن أعمالها الخيرية، وقال إن الفنانة سهير البابلي كانت ترعى عدد من الأيتام والطلاب في كلية الطب، وأوصت بالاستمرار في رعايتهم والاهتمام بهم، وكذلك أوصت ابنتها بالاستمرار في "مجلس القرآن"، والذي تنظمه معها منذ سنوات طويلة.

وقال رضا طعيمة في تصريحاته أن الفنانة الراحلة سهير البابلي تحسنت حالتها في الأيام الأخيرة، وكانت تفتح أعينها وتتواصل معهم بها، خاصة عندما كانوا يجتمعون حولها ويرددون لها "نهج البردة" التي كانت تفضل سماعها، وقال إن وجهها كان متصالحاً ومضيئاً لحظة وفاتها، وكشف أنها كانت توصيهم دائماً بالتكاتف والعمل ومساعدة الأعمال الخيرية في مصر، وكشف رضا طعيمة عن إقامة العزاء لها يوم الثلاثاء في مسجد الشرطة بالقاهرة.83600839