شاهد .. هكذا سجنت مرتين ;; إحداهن وهي برفقة شخصين في سيارتها واتهمت بتعاطي المخدرات ؛؛قصة حياة نجمة فيلم (اللي بالي بالك) نيفين مندور!؟

انت الان تتابع خبر هكذا سجنت مرتين ;; إحداهن وهي برفقة شخصين في سيارتها واتهمت بتعاطي المخدرات ؛؛قصة حياة نجمة فيلم (اللي بالي بالك) نيفين مندور!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/25 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

وُلدت الفنانة نيفين مندور في 16 يونيو، بعض المواقع تقول أنها مواليد 1972 والبعض الآخر يقول 1980، في العاصمة المصرية القاهرة، لعائلة ثرية ومعروفة.

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شُغفت بالفن في سنٍ صغيرة، فمارسته كهواية في الأنشطة المدرسية، وعندما حصلت على شهادة الثانوية العامة، التحقت بكلية الإعلام في الجامعة الأمريكية، وهناك مارست هوايتها كممثلة على مسرح الجامعة.

وكان أول عمل فني تشارك فيه، فيلم اللي بالي بالك عام 2003، حيث وقفت أمام نجوم كبار مثل: محمد سعد وعبلة كامل وحسن حسني، واستطاعت أن تحظى بقبولٍ كبير، بل أصبحت فتاة أحلام لجيل الشباب في ذلك الوقت.



بعد أن توقع الجميع مولد نجمة مصرية جديدة، غابت الفنانة نيفين مندور لعامين، ثم ظهرت عام 2005 في مسلسل راجعلك يا اسكندرية، من بطولة: خالد النبوي وحلا شيحة ورشوان توفيق وأحمد راتب.



في نفس العام وقفت على خشبة المسرح، حيث شاركت في بطولة مسرحية دليلة وشربات، من بطولة الفنان الراحل عبد الله محمود والفنان فادية عبد الغني والفنان الراحل يوسف عيد.



في العام التالي شاركت مندور في المسلسل الكوميدي مطعم تشي توتو، حيث وقفت أمام فنانين كبار، مثل: فاروق الفيشاوي وسمير غانم وكريمة مختار وسماح أنور وطلعت زكريا وصلاح عبد الله.

بعد عام 2006، اختفت الفنانة نيفين مندور تمامًا، وترددت شائعات عن حياتها الشخصية المتوترة وإدمانها المخدرات، الأمر الذي أبعد عنها المنتجين، خشية الوقوع في مشكلات.



بعد 7 سنوات من آخر ظهور على الشاشة، أي في عام 2013، عاد اسم الفنانة نيفين مندور يتردد، لكن هذه المرة أصبحت شائعات إدمـان المخدرات حقيقة، بعد أن أُلقي القبض عليها وفي حوزتها كمية من مخدر الهيروين.



بتاريخ 12 مارس 2013 ألقت قـوات الشرطة المصرية القبض على الفنانة نيفين مندور، بعدما وُجدت برفقة شخصين أحدهما نقيب بالقوات المسلحة والآخر مدير تسويق بأحد النوادي،

حيث كانوا داخل سيارة وبحوزتهم كمية من مخدر البا نجو تتجاوز 80 جرامًا و40 جرامًا من مخـدر الهير وين، ولكن تم إخلاء سبيلهم بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بتعاطي مخدر الهيروين.

بعد هذه الواقعة بثلاثة أعوامٍ، ألقي القـبض عليها مرة أخرى، حيث ضُبطت بتاريخ 13 فبراير 2016، برفقة ممثلان صاعدان شريف س.، ومحمد أ.، أصدقائها بالوسط الفني أثناء عودتهم من قضاء إجازة بمناسبة عيد الحب في الساحل الشمالي.



بتفتيشهم عثر بحوزتهم على 5 قطع حشـيش وسـلاح نـاري و4 طلـقات نـارية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة للتعاطي، وتم إحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق، والذي أسفر في النهاية عن إطلاق سـراحها بضمان محل إقامتها.



من وقتٍ لآخر تظهر صورة للفنانة نيفين مندور على مواقع التواصل الاجتماعي، معنونة بأحدث ظهور للفنانة بعد خروجها من السجن، لكن تبين أنها جميعها تعود لعام 2014، بما فيها الصورة الشهيرة مع صديقها في حفلة عيد ميلاده.



على مواقع التواصل الاجتماعي يوجد حساب لها على موقع فيسبوك، لم يُحدّث منذ عام 2018، وحساب آخر على موقع انستغرام، كانت آخر صورة فيه سبتمبر 2019.63894921