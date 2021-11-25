شاهد .. أجرأ اطلالة على وجة الارض... لاميتا فرنجيه ...تثير الجدل بظهورها الخادش وملابسها المكشوفة من شرفة الفندق وتسلب عقول متابعيها ..اتفرج

انت الان تتابع خبر أجرأ اطلالة على وجة الارض... لاميتا فرنجيه ...تثير الجدل بظهورها الخادش وملابسها المكشوفة من شرفة الفندق وتسلب عقول متابعيها ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/25 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

أثارت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجيه جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلالاتها الاخيرة في إحدى فنادق دبي.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجيه عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو جريئ أثناء تواجدها في إحدى فنادق دبي وتحديدا داخل إحدى شرفات الفندق المطلة على البحر بإطلالة صادمة.

وظهرت لاميتا فرنجيه عبر الفيديو مرتدية فستان باللون الأسود الجذاب مكشوف الأفخاذ وبإيحاءات جريئة جدا تستعرض جسدها بطريقة لافتة وتتمايل رقصا في الهواء الطلق داخل شرفة الفندق.

من جهة أخرى ، تصدر مقطع الفيديو محركات البحث بشكل لافت رغم انقطاع الفنانة لاميتا فرنجيه على الساحة الفنية.

الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجيه ، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية من مواليد عام 1981 شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005.

عرفت الفنانة لاميتا قبل عدة سنوات ومنذ ظهروها بجمالها اللافت والجذاب وحظيت بشهرة واسعة ومحبة كبيرة منذ إطلالتها في الاعمال السينمائية المصرية ومنها فيلم حد سامع حاجة.

و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده" إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

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