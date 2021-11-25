شاهد .. اتفرج؛؛ مودل روز بعد نشرها لصور خادشه..لفتت الانظار وهكذا استعرضت قصرها الفخم والمتناسق لأول مرة ..ضخامة تفوق الخيال | اتفرج الفيديو

انت الان تتابع خبر اتفرج؛؛ مودل روز بعد نشرها لصور خادشه..لفتت الانظار وهكذا استعرضت قصرها الفخم والمتناسق لأول مرة ..ضخامة تفوق الخيال | اتفرج الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/25 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

إستعرضت عارضة الازياء السعودية ​مودل روز​ منزلها الفخم بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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ويتميز منزلها في الولايات المتحدة الأميركية بوسعه، وإطلالته الجميلة، حيث ظهر غروب الشمس في الفيديو جميل جداً، وبدا صالونها كبيراً للغاية.

وكانت قد نشرت مودل روز صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة ملونة.



وارتدت روز جاكيت صوف باللون الأصفر، مع بنطال مخطط باللون البرتقالي والأحمر والبيج، ونسقت معهم كروب توب باللون الأسود، لفتت أنظار المتابعين بطريقة تنسيقها هذه الألوان.



أما الغريب في الأمر، فكان طريقة جلوسها، حيث بدت وقد فتحت قدميها بطريقة مثيرة أمام الكاميرا، ما أدى إلى جدل بين المتابعين، واعتبروا أن طريقتها في الجلوس لا أخلاقية، وعليها إحترام المتابعين بمنشوراتها أكثر.

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