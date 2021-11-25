شاهد .. قطعلي هدومي وضربني ويشك فيا، .. مأساة فنانة شهيرة مع زوجها الأول بعد أن تزوجته هرباً من قسوة والدها!...اتفرج من تكون؟

انت الان تتابع خبر قطعلي هدومي وضربني ويشك فيا، .. مأساة فنانة شهيرة مع زوجها الأول بعد أن تزوجته هرباً من قسوة والدها!...اتفرج من تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة الراحلة “صباح” في لقاء سابق لها عن كواليس زواجها الأول من اللبناني نجيب الشماس والذي عاملها بقسوة كبيرة وصلت إلى التعدي عليها بالضرب.

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وقالت خلال لقاء سابق لها ببرنامج “ساعة صفا”: “وافقت أتجوز الشماس رغم إن الفرق بينا كبير هروبًا من قسوة أبويا.. وكان بيغير ويقطعلي هدومي ويشك فيا”.وقالت في حديثها عن زوجها من “الشماس”: “كان قاسي عليا ومد أيده عليا وأثناء زواجي مكنتش سعيده معاه بسبب قسوته وكنت دايمًا بحاول أوفق بين غيرته وبين شغلي”.

وأضافت: “مد ايده عليا فسبته ومشيت وطلبت الطلاق وقدمت أوراق الطلاق وقالوا للمطران هنغير دينا لو طلقتهم”.

واستكملت: “كنت ببني البنايا قلتله خدها واديها للأولاد وارجع أنا اكون نفسي من جديد واتطلقت، وقالولي ممكن ترفعي تاخدي ابنك بس لاقيت أهله كويسين”.

وفيما يتعلق بمنعها من رؤية ابنها قالت: “في الأول مكنوش بيرفضوا يخلوني أشوفه وكنت ببكي عشان أشوفه وكان بيبهدلوني وكان بالي طويل لحد ما رضيوا إن أنا أشوفه”.

وتزوحت صباح من المنتج نجيب شماس وهو والد ابنها الوحيد أيضًا وقضت معه خمس سنوات.

كما تزوجت “الشحرورة” تسع مرات مشيرة إلى أن أغلبية أزواجها كانوا يستغلون شهرتها وثروتها لمصالحهم.كما تزوجت “الشحرورة” تسع مرات مشيرة إلى أن أغلبية أزواجها كانوا يستغلون شهرتها وثروتها لمصالحهم.

كما ذكرت أنهم كانوا يسمونها “مدام بنك” لأنها تنفق المال من غير تفكير على من تحب.

وانتشرت شائعة عنها بعد طلاقها من فادي لبنان أنها تريد الزواج بملك جمال لبنان “عمر محيو” وكان عمره 25 سنه.

وفي عام 2011 تم إنتاج عمل درامي يحكي قصة حياتها تحت اسم “الشحرورة” وجسدت فيه الفنانة كارول سماحة دروها

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