شاهد .. هل تذكرون الفنانة التي أقامت علاقة مع مصطفى شعبان سراً؟.. اليوم أعلنت إنجاب مولودها الثاني والصدمة في هوية والده!. | اتفرج

انت الان تتابع خبر هل تذكرون الفنانة التي أقامت علاقة مع مصطفى شعبان سراً؟.. اليوم أعلنت إنجاب مولودها الثاني والصدمة في هوية والده!. | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت المطربة اللبنانية قمر الجدل من جديد بعد إعلانها إنجابها مولودتها الثانية التي أطلقت عليها اسم لونا، من دون زواج، حيث كانت تشارك متابعيها طوال فترة حملها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً من مراحل حملها المختلفة.

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ونشرت قمر، عبر استوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة تعلن من خلالها قدوم طفلتها حيث قامت بتغطية وجهها، وكتبت معلقة: "أهلًا بملاكي الصغير لونا.. ولدت في 18 نوفمبر 2021"، كما أعلنت أنها وضعتها في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويُعد هذا الإنجاب هو الثاني للمطربة قمر، دون إعلان زواجها، حيث واجهت العديد من الانتقادات الفترة الماضية بعد إعلان حملها بطفلتها الأولى دون كشف هوية الوالد.

وردت قمر على هذه الانتقادات عبر خاصية استوري بحسابها على إنستجرام، قائلة: السوشيال ميديا سيف ذو حدين، ولا مرة قررت أبخل على محبيني بمعلومة تخصني، خاصة اللي بيدعمني، بس في الفترة الأخيرة بيحصل أشياء غريبة، أغلبية العرب بيحاسبوني ويتعدوا على خصوصيتي، ويحللوا ويحرموا اللي عاوزينه.

وأضافت قمر: من أول يوم أعلنت فيه حملي، وبتسألوا مين أبو الطفل، ومن مين حامل، للدرجة دي منهارين، لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر، مين انتوا عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل، وأنا معنديش مشكلة أكون سنجل مازر، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن مسؤوليته.

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