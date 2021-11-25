شاهد .. لهذا السبب الغريب رفضت ارتداء المايوه وما هو سر الأمومة؛؛ وأعادت دعوة من أجل زوجها؛؛ الوجه الآخر للنجمة هند رستم!!

انت الان تتابع خبر لهذا السبب الغريب رفضت ارتداء المايوه وما هو سر الأمومة؛؛ وأعادت دعوة من أجل زوجها؛؛ الوجه الآخر للنجمة هند رستم!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/25 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

على الرغم من وصفها بـ ممثلة الإغراء الأولى فى مصر، إلا أن الفنانة هند رستم كان لها العديد من الموقف التى أعلت فيها دور الأم والزوجة عن دور الفنانة التى ظلت تلعبه لسنوات طويلة حققت فيها نجاحاً كبيراً.

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لعل أول أولى المواقف التى أعلت فيها هند رستم الأمومة فيها عن الفن، حين رفضت ارتداء المايوه من أجل ابنتها، فقد كشفت الفنانة الراحلة هند رستم فى حوار إذاعي مع الإعلامى القدير مفيد فوزى أنها تعاقدت على أحد الأعمال الفنية،

وكان هناك مشهد من المفترض أن ترتدى المايوه إلا أن ابنتها طلبت منها ألا تفعل ذلك، لذا فقد رضخت إلى طلبها ولم ترتده على الشاشة بعد ذلك.



ثانى المواقف من حياة هند رستم والتى كشفتها فى البرنامج الإذاعى إعلائها لقب الزوجة عن الفنانة، فقد أرسلت إحدى الهيئات الفنية دعوة إلى الفنانة الراحلة هند رستم لحضور إحدى الفعاليات الفنية، ومدون على الدعوة من الخارج إلى السيدة هند رستم.

على الفور قامت الفنانة هند رستم بإعادة الدعوة مرة أخرى، وأوصتهم بأن يتم كتابة حرم الدكتور محمد فياض، لأنه سوف يحضر معها تلك المناسبة.



هند رستم من مواليد حي (محرم بك) بمحافظة الإسكندرية في عام 1929 لأب من عائلة تركية مصرية كان يعمل ضابطًا في الشرطة، وانفصل عن أمها وهي طفلة.



اسمها بالكامل هند حسين مراد رستم، درست بمدرسة (سان فانسان دي بول)، ثم انتقلت إلى القاهرة عام 1946، حيث ساقتها الصدفة إلى مكتب شركة الأفلام المتحدة كي تعمل في دور صغير مع يحيى شاهين في فيلم (أزهار وأشواك)، وقامت بعدها بعدة أدوار صغيرة.27171104