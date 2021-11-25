شاهد .. الدكتور فادي الهاشم ..استخدم حيلة ماكرة وجعلته يتزوج من النجمة نانسي عجرم والمفاجأة في ديانتهما!

انت الان تتابع خبر الدكتور فادي الهاشم ..استخدم حيلة ماكرة وجعلته يتزوج من النجمة نانسي عجرم والمفاجأة في ديانتهما! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/25 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعتبر نانسي عجرم من اشهر الفنانات في عالم الفن، لما لها من رصيد في الغناء وجمهور كبير. يعتبر فادي الهاشم​ من افضل اطباء الاسنان،

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وعرف الأضواء بعد زواجه من الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ روت نانسي عجرم كيف تعرف على فادي الهاشم في العديد من المقابلات التلفزيونية؟

وأصبح هذا الثنائي مثالاً يحتذى به للعائلة المثالية، خصوصاً أنه ليس من الرجال الذين يقفون عائقاً أمام طموح الشريكة،

وقد بدا ذلك واضحاً خلال مسيرة نانسي التي ظلت ترتفع بعد زواجهما، وعرفت الذروة خلال علاقتهما.55016752