شاهد .. بكل وقاحة؛؛ هند القحطاني تتخطى خدود الحياء وتستعرض مفاتنها بطريقة مثيرة لتشعل جمهورها (صور)

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة؛؛ هند القحطاني تتخطى خدود الحياء وتستعرض مفاتنها بطريقة مثيرة لتشعل جمهورها (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/25 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت النجمة السعودية هند القحطاني فيديو مثير لها على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات .

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ظهرت القحطاني مرتدية فستان ضيق وقصير ومفتوح عند الصدر حيث عمدت إلى إظهار منحنايتها ومؤخرتها أمام الكاميرا مراراً، في خطوة منها للتأكيد على أن جمالها طبيعي .

أثار حالة من الجدل بين متابعي القحطاني الذين إعتبروا أن ما تقوم به غير لائق، خاصة أنها قليلاً ما تعمد إلى إبراز مفاتنها بهذا الشكل .

ويعتذر () عن نشر هذه الصورة المخلة احتراما لمتابعينا الكرام66896423