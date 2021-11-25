شاهد .. اتتذكرون (آشلي) في مسلسل الكبير أوي؟. أصبحت في غاية الجمال وتغيرت ملامحها 360 درجة. | اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الجديدة للفنانة روان عاطف التي قامت بتجسيد دور أشلى من خلال المسلسل التليفزيوني الكبير أوي الذي تم عرضه خلال عدد من السنوات القليلة الماضية وحقق نجاحا كبيرا.

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لا يستطع أحد أن ينسى شخصية “أشلي” في مسلسل ” الكبير قوي”، التي خطفت الأنظار بجمالها وجاذبيتها ودورها "الرخم" في المسلسل بشكل كبير ولكنها خطفت القلوب أيضا عند تداول صورها الجميلة عبر مواقع التواصل خلال الساعات القليلة الماضية حيث تغيرت كثيرا وأصبحت اكثر جمالا.

جدير بالذكر، أن مسلسل “الكبير أوي” من بطولة الفنان أحمد مكي، وعدد من نجوم الفن الأخرين منهم: بيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر أن يتم تصوير جزأ جديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

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