شاهد .. فضيحة مدوية لمذيعة أخبار باعدت بين ساقيها وهي لا ترتدي ملابس داخلية فإنكشف المستور على الهواء مباشرة!!

انت الان تتابع خبر فضيحة مدوية لمذيعة أخبار باعدت بين ساقيها وهي لا ترتدي ملابس داخلية فإنكشف المستور على الهواء مباشرة!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت مذيعة نشرة الاخبار الإيطالية ​كوستانزا كالابريز لموقف محرج أثناء قراءتها لنشرة الأخبار، مباشرةً على الهواء، حيث انها لم تنتبه أن الطاولة التي تجلس خلفها من الزجاج، ليحدث ما لم تتوقعه.

حيث ظهرت المذيعة من دون ملابس داخلية،عندما باعدت بين ساقيها أثناء التصوير من الكاميرا المقابلة.38922516

وانتشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بشكل مكثف، ولاقى تعليقات عديدة وساخرة منها، وطالبها النشطاء ان تنتبه للمرة المقبلة.

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