شاهد .. بحزن شديد؛؛ يكشف لأول مرة .. السر الخطير الذي أخفته الفنانة سماح أنور عن والدها وبطريقة مأساوية تسبب له في مقتل !

انت الان تتابع خبر بحزن شديد؛؛ يكشف لأول مرة .. السر الخطير الذي أخفته الفنانة سماح أنور عن والدها وبطريقة مأساوية تسبب له في مقتل ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/25 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

للنجوم الفن أسرار وحكايات مدهشة لا تصدق ،بل أن حياتهم الشخصية بها من القصص الغريبة والمثيرة ما يصلح لأن يكون عملا فنيا مميزا .

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وفي السطور التالية نعرض لكم قصة مثيرة عن أمر خطير أخفته الفنانة الكبيرة سماح أنور عن والدها وتسبب في وفاته .



تعتبر الفنانة الكبيرة سماح أنور من الممثلات الموهوبات التي استطاعت أن تحقق لنفسها مكانة مميزة بين كبار النجوم ، وقد قدمت الفنانة الكبيرة سماح أنور على مدى مشوارها الفني

الطويل العديد من الأعمال الفنية الناجحة ومن أهمها: ( ذئاب الجبل ) ، ( الحساب ) ، ( راقصة قطاع عام ) ( حالة تلبس ) وغيرها الكثير والكثير من الأعمال الفنية الناجحة .

من الجدير بالذكر أن الفنانة الكبيرة سماح أنور تنتمي لعائلة فنية معروفة فأبوها هو المؤلف الكبير أنور عبد الله ، وأمها هي الفنانة القديرة سعاد حسين ، وقد كانت العلاقة بين والديها شديدة الترابط .



ساءت حالة الفنانة الكبيرة سعاد حسين وافتها المنية في منزلها ، ولشدة تعلق زوجها أنور عبد الله بها قامت الفنانة سماح أنور بإخفاء هذا السر الخطير عن والدها ،

ولكن أحس والد الفنانة الكبيرة بحركة غير عادية في المنزل واكتشف الأمر المفجع خلال خروج نعش زوجته الفنانة سعاد حسين من المنزل ،

فدخل في غيبوبة وتم حجزه في المستشفى وساءت حالته الصحية ، ورحل عن عالمنا لاحقاً بزوجته بعد أقل من أسبوع .64054978