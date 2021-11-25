شاهد .. صرخت وهربت مذعورة .. فنان شهير كاد ان يعاشر الممثلة سميرة صدقي حقيقة في مشهد ساخن على السرير .. فمن يكون؟

انت الان تتابع خبر صرخت وهربت مذعورة .. فنان شهير كاد ان يعاشر الممثلة سميرة صدقي حقيقة في مشهد ساخن على السرير .. فمن يكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الفنانة المصرية سميرة صدقي من مواليد عام 1960 بمحافظة الاسكندرية، تعرضت للعديد من الشائعات في حياتها الشخصية كان أبرزها زواجها السري من " معمر القذافي " رئيس ليبيا الراحل ، لكنها نفت تماماً هذه الشائعة.

وفي حكاية من حكايات المشاهير وفي هذا التقرير تكشف فنانة مصرية شهيرة عن اغرب موقف حدث معها اثناء تصوير مشهد حميمي على السرير .تقول سميرة صدقي في احدى اللقاءات التلفزيونية ان من أغرب المواقف التي تعرضت لها أثناء التصوير أحد أفلامها، وتصور مشهد ساخن على السرير أمام الفنان " محي الدين إسماعيل "، وأثناء كواليس التصوير فوجئت به يقوم بإحتضانها بقوة بعيد عن التصوير ، ما جعلها تهرب من الاستوديو واستمرت في الصراخ ورفضت التصوير مذهولة من هذا الموقف .16661257

شهيرة عرفت بـ" بطلة أفلام المقاولات " لمدة 20 عاما، كما اتهمت بأنها تقدم فن يفسد الذوق العام، قدمت أولى تجاربها التمثيلية من خلال مسرحية " راجل مفيش منه " ، أما عن أولى تجاربها السينمائية فكانت من خلال فيلم " الفقراء أولادي " ، كما شاركت في فوازير " فطوطة " الشهيرة، إنها الفنانة سميرة صدقي .16661257