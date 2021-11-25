شاهد .. هذا الطفل اصبح نجم سينمائي غاية في الشهرة وكان بطل مسلسلي (الحاج متولي) و (لن أعيش في جلباب أبي) .. هل عرفته؟

انت الان تتابع خبر هذا الطفل اصبح نجم سينمائي غاية في الشهرة وكان بطل مسلسلي (الحاج متولي) و (لن أعيش في جلباب أبي) .. هل عرفته؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الفنان القدير نور الشريف الذي رحل عن عالمنا بجسده ولكن مازالت أعماله خالده في أذهان الملايين من جمهوره، كما اشتهر بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية وكذلك على المسرح.

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بدأ حياته الفنية عام 1964 قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية وكان الأول على دفعته، وتوفي في يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عاما.

ولِد في حي الخليفة في حي السيدة زينب في القاهرة، واسمه عند الولادة هو محمد جابر محمد عبد الله، ولكن قام فيما بعد بتغييره إلى نور الشريف جابر محمد.

توفي والده وكان عمره وقتها سنة واحدة فأشرف على تربيته عمه إسماعيل واهتم به عمه الآخر أمين.

حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير "امتياز" وكان الأول على دفعته عام 1967.بدأ التمثيل في المدرسة حيث انضم إلى فريق التمثيل بها، كما كان لاعبا في أشبال كرة القدم بنادى الزمالك ولكنه لم يكمل مشواره مع كرة القدم، واتجه بعدها إلى مجال التمثيل.

تزوج من الممثلة بوسي واستمر زواجهما لمدة طويلة حتى تم الفراق عام 2006 ثم عادا مرة أخرى نهاية عام 2014، ولهما أولادهما سارة ومي.

بسبب حبه للتمثيل الذي اتجه إليه عن طريق الفنان سعد أردش الذي رشحه للعمل معه فأسند إليه دوراً صغيراً في مسرحية الشوارع الخلفية.

ثم اختاره المخرج كمال عيد ليمثل في مسرحية جوليو ورومييت.

وأثناء بروفات المسرحية تعرف على عادل إمام الذي قدمه بدوره للمخرج حسن الإمام ليظهر في فيلم قصر الشوق ويحصل عن دوره على شهادة تقدير فكانت أول جائزة يحصل عليها في حياته الفنية.

وفي عام 1999 قدم فيلم العاشقان الذي قام فيه بتجربة الإخراج لأول مرة، كما تألق أيضا في التلفزيون المصري من خلال مسلسلاته الأشهر لن أعيش في جلباب أبي، الرجل الأخر، عائلة الحاج متولي، عدة مسلسلات تاريخية أهمها "هارون الرشيد، عمر بن عبد العزيز"42150624