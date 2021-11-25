شاهد .. خطفت الأنظار بجمالها الساحر.. اتفرج طفلة فيلم «ولاد العم» تصدم الجميع بملامحها في أحدث ظهور

انت الان تتابع خبر خطفت الأنظار بجمالها الساحر.. اتفرج طفلة فيلم «ولاد العم» تصدم الجميع بملامحها في أحدث ظهور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد غياب دام طويلًا، ظهرت من جديد الطفلة رفل خليل، التي اشتهرت بدورها في فيلم “ولاد العم”، التي جسدت فيه دور ابنة الفنانة منى زكي وشريف منير.

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وفاجئت رفل الجميع بظهورها حديثًا، حيث أصبحت شابة جميلة، واختلفت ملامحها كثيرًا عما كانت عليه في الماضي.

أصبحت شابة.. طفلة فيلم «ولاد العم» تصدم الجميع بملامحها في أحدث ظهور وتشارك الفنانة الشابة رفل خليل مع شقيقتها في حكاية “حدوتة مريم” إحدى حكايات مسلسل “زي القمر” المقرر عرضه ابتداءً من اليوم على قناة سي بي سي.

ورفل خليل، هي شقيقة الطفلة الشهيرة ريم عبد القادر، والتي اشتهرت بشخصية “شيراز” في مسلسل ماوراء الطبيعة.

وشاركت رفل بعد سنوات، في عدة أعمال فنية منهم مسلسل “أبواب الخوف” مع عمرو وأكد وجسدت شخصية ابنته، كما شاركتفي فيلم “بعلم الوصول” مع بسمة حيث جسدت شخصية شقيقتها وبدت رفل في مرحلة المراهقة لتبدأ تقديم أدوار مختلفة عما قدمته في السابق.

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