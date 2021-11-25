شاهد .. بإطلالة ساخنة الكويتية شوق الهادي تكشف عن مثليتها الجنسية بطريقة فاضحة اخجلت الجميع!.

انت الان تتابع خبر بإطلالة ساخنة الكويتية شوق الهادي تكشف عن مثليتها الجنسية بطريقة فاضحة اخجلت الجميع!. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة شوق الهادي من كواليس إحدى الفعاليات، ظهرت فيها مرتدية هوت شورت أبيض كشف عن فخذيها، وتوب أسود وسترة رسمية، وحذاء بكعبٍ عالٍ، وحملت حقيبة يد فضية.

وتعرضت شوق الهادي لهجوم حاد من قبل المتابعين الذين استهجنوا الاطلالات الجريئة وشبه العارية، والتي لا تحترم فيها المجتمع الخليجي حسب وصفهم، واللافت في ظهور شوق في الفترة الأخيرة، شعرها القصير جدا، والذي جعل البعض يتهمها التشبه بالرجال، وميولها المثلية، وعلق البعض: "شوق الهادي تكشف ميولها المثلية من خلال التشبه بالرجال"، وغيرها من التعليقات حول هذا الأمر.15815744

هذا وانتهت شوق الهادي مؤخراً من تصوير مشاهدها في مسلسل "من بعدي الطوفان" برفقة عدد من النجوم منهم: إلهام الفضالة، شهاب جوهر، صمود المؤمن، وغيرهم.

اما آخر أعمال الفنانة شوق الهادي كان في رمضان الماضي من خلال مسلسل "أمينة حاف"، مع شهد سلمان، عبدالله الطليحي، خالد العجيرب، الهام الفضالة، وغيرهم.15815744