شاهد .. أتذكرون الطفلة جويرية حمدي نجمة ذا فويس كيدز؟. شاهدوا جمالها الفاتن بعد ما اصبحت شابة تضج انوثة وجمال لن تصدق كيف تغيرت ملامحها تماماً!!

انت الان تتابع خبر أتذكرون الطفلة جويرية حمدي نجمة ذا فويس كيدز؟. شاهدوا جمالها الفاتن بعد ما اصبحت شابة تضج انوثة وجمال لن تصدق كيف تغيرت ملامحها تماماً!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الطفلة المصرية جورية حمدي في الموسم الأول من برنامج (ذا فويس كيدز) ونالت شهرة واسعة جدًا.

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اختارت، آنذاك، الانضمام إلى فريق النجم المصري تامر حسني

ووصلت إلى مراحل متقدّمة.

في المرحلة النصف نهائية غنّت (بعد يومين) للنجمة سميرة سعيد

ونال مقطع الفيديو أكثر من ١٠٠ مليون مشاهد.

اليوم، نشرت صورة جديدة لها وتغيّرت كليًا، وبدت أكثر جمالًا وأناقة مما كانت عليه سابقًا.

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