شاهد .. بانتقام إلهي.. لن تتخيلوا لعنة ياسمين عبد العزيز تصيب طليقها وزوجته ريهام حجاج؛؛مالذي حدث وافزع الجميع!

انت الان تتابع خبر بانتقام إلهي.. لن تتخيلوا لعنة ياسمين عبد العزيز تصيب طليقها وزوجته ريهام حجاج؛؛مالذي حدث وافزع الجميع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/25 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

هاجم رجل الأعمال محمد حلاوة، إحدى متابعات الصفحة الرسمية لزوجته الفنانة ريهام حجاج، بسبب تعليقها الذي لم يعجبه على صورته مع زوجته من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

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ونشرت ريهام حجاج، صورة جمعتها بزوجها محمد حلاوة، عبر حسابها الشخصي على إنستقرام، أثناء تواجدهما معاً لحضور فعاليات اليوم الأول من افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت ريهام حجاج معلقة على الصورة مع زوجها: "أنا وحبيبي"، وقامت بذكر كود حساب زوجها على إنستقرام.



ولاقت صورة ريهام حجاج ومحمد حلاوة، تفاعلا كبيرا من متابعيها على إنستقرام، حيث تلقت العديد من التعليقات على هذه الصورة.

محمد حلاوة يهاجم متابعة بسبب ريهام حجاج لم تكن كافة التعليقات إيجابية على صورة ريهام حجاج ومحمد حلاوة، فكانت هناك بعض التعليقات السلبية التي يبدو أنها لم ترق لحلاوة.



وردت إحدى المتابعات على الصورة موجهة حديثها لريهام حجاج: "نسيتي تكتبي وزوجي محمد حلاوة".



ليتدخل محمد حلاوة ويرد قائلا: "وأنتي مالك مش فاهم"؟ لترد المتابعة: "أنا من واجبي كواحدة من فانز ريهام إني أفكرها لو ما كتبتش".

دخلت صفحة "فانز" أو معجبي ريهام حجاج على الخط لتقول: "ما هو فعلا زوجها الأستاذ محمد حلاوة"، لترد المتابعة التي دخلت في مشادة: "أوبا القبيضة وصلوا أهم" أي أنها تعني أن هذه الصفحة ممولة بالمال لدعم منشورات ريهام حجاج، وكأنها تقصد أن القائمين عليها لجان إلكترونية لمساندة ريهام حجاج في أي نقاش.



لينفعل محمد حلاوة على المتابعة قائلا: "واحدة منزلة صورتها مع جوزها.. أنتي اللي قبيضة".

لم تلبث أن تمضي دقائق قليلة، إلا وكان القائمون على صفحة ريهام حجاج قد مسحوا التعليق تماماً من الصفحة، وكا ما يمت له بصلة، فلم يتبقى من المشاجرة، سوى لقطة الشاشة التي تم الحصول عليها قبل الحذف مباشرة.



الجمهور تفاعل مع المعركة الكلامية حيث علق أحدهم ساخرا بالقول "لعنة ياسمين عبد العزيز" فيما قال آخر " انتقام إلهي"



وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها الفنانة ريهام حجاج لهجوم وانتقادات، كلما نشرت صورة مع زوجها محمد حلاوة، فأحيانا يعلق البعض على الرومانسية المفرطة بينهما بطريقة سلبية غير مبررة،

ومرة أخرى يربط المتابعون بين الصورة وبين صور حلاوة القديمة مع طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز واضعين ريهام حجاج في مقارنة مع ياسمين.23253710